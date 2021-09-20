Движение затруднено в Лефортовском тоннеле после ДТП с четырьмя машинами

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Россия, Москва, Лефортовский тоннель Карта всех событий

Четыре автомобиля столкнулись в Лефортовском тоннеле. В результате аварии движение на данном участке дороги затруднено. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в понедельник, 20 сентября.

— На внешней стороне Лефортовского тоннеля (после пересечения с Красноказарменной улицей) столкнулись четыре автомобиля, — говорится в сообщении ведомства.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

Из-за столкновения были заняты две полосы в сторону Головинской набережной. Для водителей временно была доступна лишь одна полоса, отмечается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

Позже в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили, что движение на данном участке восстановили.

19 сентября в столичной ГИБДД сообщили, что на 21-м километре МКАД на юге столицы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пять получили травмы. Авария произошла в 03:35 на внутренней стороне МКАД.

Водитель бензовоза ДАФ врезался в стоявший КамАЗ. От удара грузовик по инерции наехал на дорожных рабочих, убиравших проезжую часть.

В результате ДТП водитель автомобиля ДАФ от полученных травм скончался на месте. Пять пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы.