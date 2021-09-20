Эксперт рассказал о сложностях используемой в электронном голосовании криптографии

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Технологии системы онлайн-голосования учитывали все законодательные требования к процессу. Об этом рассказал в понедельник, 20 сентября, руководитель группы компаний DZ Systems Дмитрий Завалишин.

По его словам, система такого рода голосования базируется на системе электронной подписи и не раскрывает анонимность избирателей. Он подчеркнул, что сложная криптография требует ощутимой процессорной мощности, для чего необходим определенный объем вычислительных ресурсов.

— Это могло повлиять на скорость расшифровки голосов. Все еще хитрее, поскольку это блокчейн. По определению блокчейн — это набор записей, которые нельзя отменить обратным числом. То есть уже созданные в блокчейне записи, которые находятся в прошлом, поменять нельзя, — добавил Завалишин.

Эксперт уточнил, что переголосование увеличивает объем вычисления результатов, пишет агентство городских новостей «Москва».

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

При этом в Москве около 50 процентов жителей города пришли на участки или отдали свой голос онлайн. Уточняется, что на прошлых выборах, в 2016 году, явка в столице составила 35,2 процента. Явка в системе онлайн-голосования по столице составила 96,5 процента.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,8 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.