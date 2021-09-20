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Петр Толстой: Можно уверенно говорить о победе кандидатов «списка Собянина»

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Выборы-2021
Общество
Петр Толстой: Можно уверенно говорить о победе кандидатов «списка Собянина»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Секретарь Московского городского регионального отделения «Единой России» Петр Толстой заявил об уверенной победе кандидатов «списка Сергея Собянина». Об этом он сообщил в ходе брифинга, посвященного подведению итогов голосования на выборах депутатов Госдумы.

— По Москве: мы можем уверенно сказать о победе всех кандидатов «списка Собянина» и о достаточно серьезном результате «Единой России», которая по Москве по партийным спискам сейчас лидирует. Это результат слаженной работы всей большой команды, нашей партийной организации, — заявил Толстой.

Он также отметил, что в условиях пандемии были предприняты все необходимые меры.

— Хочу отметить, что в условиях пандемии было сделано все со стороны организаторов выборов, им за это спасибо, Центральной избирательной комиссии, чтобы москвичи сделали выбор максимально безопасно. Было организовано дистанционное электронное голосование, — пояснил Толстой.

По его словам, проведение выборов в течение трех дней «повлияло на высокую мобилизацию, явку».

— Это очень важно, потому что граждане России, жители Москвы фактически еще раз подтвердили легитимность нашей демократической системы своим участием в голосовании, — подчеркнул Толстой.

Толстой добавил, что большинство кандидатов от партии, одержавших победу по одномандатным округам, впервые будут работать в нижней палате парламента.

— Наши кандидаты показали достаточно убедительные результаты. Речь идет о практически полуторном или двукратном отрыве от конкурентов. <…> В одномандатных округах «Единая Россия» те задачи, которые были поставлены перед партией, полностью выполнила. Благодаря большому количеству кандидатов победивших в одномандатных округах, партия «Единая Россия» в будущей Государственной думе будет иметь конституционное большинство. Всего в Думу по предварительным данным из ЦИКа, они почти окончательные, проходят пять партий: партия «Новые люди» и четыре парламентские партии, — заключил Толстой.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.

При этом в Москве около 50 процентов жителей города пришли на участки или отдали свой голос онлайн. Уточняется, что на прошлых выборах, в 2016 году, явка в столице составила 35,2 процента. Явка в системе онлайн-голосования по столице составила 96,5 процента.

Лидирует по количеству голосов по-прежнему партия «Единая Россия». По федеральному округу ее выбрали 49,80 процента избирателей.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирали 39 региональных парламентов.

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