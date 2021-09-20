«Взаимосвязь питания и онкологии преувеличена»: врач объяснил, как профилактировать рак

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Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о том, как питание влияет на развитие онкологии.

— Нет на 100 процентов неправильной еды, которая приведет к раку. И нельзя какими-то особыми диетами рака избежать. В конце концов, есть такие варианты рака, которые не зависят от того, что вы будете есть. Например, меланома. Она зависит только от того, сколько времени вы будете проводить на солнце. Доказано, что лишний вес увеличивает вероятность возникновения большого количества раковых заболеваний. Взаимосвязь продуктов питания и онкологии преувеличена. Поэтому контроль веса — один из самых эффективных способов профилактики рака, — заявляет доктор Комаровский в новом выпуске на своем YouTube-канале.

Он отмечает, что главное — не питание, а последствия неправильного питания, то есть лишний вес.

— Употребление большого количества овощей, клетчатки и фруктов — прекрасный способ профилактики онкологических заболеваний. Красное мясо хуже, чем птица и рыба. Любое красное мясо, а особенно колбасы, — это плохо. Для профилактики онкологии используйте средиземноморскую диету, — рекомендует врач.

Но важно не только то, что мы едим, но и то, чем эту еду запиваем.

— К возникновению рака проводит употребление сладких газированных напитков, в том числе энергетических, соленых блюд и большого количества жира. Нет никакой взаимосвязи между употреблением молочных продуктов и возникновением онкологии. Вообще, стоит говорить не о вреде конкретных продуктов, а о лишнем весе в целом, — считает доктор.

Ранее доктор Комаровский рассказывал, как приучить ребенка к правильному питанию.