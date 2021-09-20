Астрологи назвали формулу счастливых отношений со знаками зодиака

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Представители разных знаков зодиакального круга отличаются особенностями характера, из-за чего к каждому из них следует найти тонкий подход, чтобы обрести гармоничные отношения. Астролог назвала секреты любовной совместимости знаков.

Овны, Львы и Стрельцы — представители огненной стихии. Зачастую они вспыльчивы, эмоциональны и самодостаточны. Поэтому их партнеру явно необходимо быть терпеливыми.

Упрямые и импульсивные Овны не любят решать проблемы за двоих, однако, часто это делают во имя любви и идут на многочисленные жертвы. Для крепких отношений представителям этого знака необходимо дать возможность быть лидером в паре.

При этом динамичные и физически активные Стрельцы на протяжении всей жизни ищут приключения. Но если им станет скучно с партнером, они немедленно разорвут союз.

Свободолюбивые Львы ненавидят, когда им указывают, что нужно делать. В таком случае представители этого знака зодиака начинают видеть с каждой мелочи трагедию.

Стихию Земли представляют Телец, Дева и Козерог. С ними легче найти общий язык, чем с огненными знаками.

Спокойный человек идеально подойдет Девам. Однако часто они копят обиды, а после выливают их разом на возлюбленного.

Тельцам необходимо всегда чувствовать заботу, поддержку и внимание. Их натуры романтичны, поэтому им нужно всегда показывать свои чувства.

Своенравные Козероги никогда не будут максимально открытыми с новыми людьми. Им требуется время, чтобы довериться и начать открываться.

Стихию Воздуха представляют Водолеи, Близнецы и Весы. Однако такие люди никогда не будут менять свои черты характера ради счастья в отношениях.

Например, Близнецы часто проявляют себя в хобби, чего требуют и от своих партнеров. Но двойственность этого знака вытерпят далеко не все.

Водолеи любят сюрпризы и всевозможные проявления любви. При этом они свободолюбивы. Идеальный партнер должен уметь совмещать выражение чувств и соблюдение личных границ.

Мощные по характеру Весы не уживутся со слабым человеком. Им нравится, когда кто-то берет ответственность и контролирует происходящее.

Водные Раки, Скорпионы и Рыбы умеют адаптироваться под различные условия. Негативные черты характера партнеров они способы изменить.

Рыбы хотят всегда быть в центре внимания. Ими нужно удивляться. Партнер должен проявлять к этому знаку максимальную заботу и любовь.

Красивые ухаживания достойно оценят Раки. Они любят взаимность, эстетику и интересные беседы. Однако важно не критиковать представителей этого знака зодиака.

Тяжелые поначалу Скорпионы в будущем способны по-настоящему проявлять любовь и заботу. Однако их партнер должен иметь безграничное терпение, сообщает Пятый канал.

Также астрологи рекомендуют всем постараться найти душевную гармонию в текущем сентябре и настроиться на плодотворную работу.