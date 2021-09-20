Более 150 аварий произошло на дорогах Москвы за прошлую неделю

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В период с 13 по 19 сентября на дорогах столицы зарегистрировали 165 аварий, в них погибли семь человек. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Москвы в понедельник, 20 сентября.

— Самыми распространенными видами ДТП за прошедшую неделю стали «столкновение транспортных средств» и «наезд на пешеходов» — с 13 по 19 сентября их зарегистрировано 68 и 59 случаев соответственно, — говорится в сообщении.

При этом на 23 людей автомобили совершили наезд в зоне пешеходного перехода. Всего ранения различной степени тяжести на прошлой неделе получили 173 человека.

Кроме того, за указанный период инспекторы зафиксировали семь наездов на велосипедистов. Также было зарегистрировано восемь наездов на стоящие автомобили.

Водителям в связи с грядущей дождливой погодой в Москве посоветовали держать увеличенную дистанцию и не совершать резких маневров. Велосипедистам и людям на самокатах следует спешиваться при переходе дороги и пересекать ее только по пешеходному переходу , отмечается в Telegram-канале ведомства.

15 сентября сообщалось, что сотрудники МАДИ зарегистрировали за лето 36 263 автомобиля, припаркованных на зеленых насаждениях. Из-за такого расположения машины выписывают штраф не только за парковку на траве, но и на земле, корнях деревьев и кустарников, которые внесены в столичный реестр зеленых насаждений.

В МАДИ порекомендовали водителям тщательнее выбирать парковочное место и не размещать транспортное средство на таких пространствах даже одним колесом. Из-за этого не только теряется внешний вид озелененной территории, но и ухудшается экологическая ситуация.