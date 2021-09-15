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Почти 37 тысяч автомобилей сотрудники МАДИ зафиксировали на зеленых насаждениях

Виктория Сикерина

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Почти 37 тысяч автомобилей сотрудники МАДИ зафиксировали на зеленых насаждениях
Фото: Сергей Шахиджанян, Вечерняя Москва

Сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) зарегистрировали за лето текущего года 36 263 автомобиля, припаркованных на зеленых насаждениях. Об этом в среду, 15 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Из-за такого расположения машины выписывают штраф не только за парковку на траве, но и на земле, корнях деревьев и кустарников, которые внесены в столичный реестр зеленых насаждений.

В МАДИ порекомендовали водителям тщательнее выбирать парковочное место и не размещать транспортное средство на таких пространствах даже одним колесом. Из-за этого не только теряется внешний вид озелененной территории, но и ухудшается экологическая ситуация.

В среду, 15 сентября, МАДИ объяснила, как не пропустить автоштраф и вовремя оплатить его. В ведомстве водителям посоветовали подписаться на рассылку штрафов в электронном формате. Сервис «Почты России» позволит оперативно получать штрафы с фотографиями и детальной информацией об автомобильном нарушении.

Ранее Госавтоинспекция рассказала о результатах экзаменов водителей, которые ранее были лишены прав на управление автомобилем. Из 470 человек теоретическую часть экзамена сдали лишь 226.

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