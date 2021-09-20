Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики предупредили москвичей об осадках до конца недели

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей об осадках до конца недели
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дожди в Москве будут идти до конца текущей недели. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра.

По словам метеоролога, в ночь с понедельника на вторник в регионе ожидаются сильные осадки. После 21 сентября в городе будут умеренные дожди до конца недели.

— В ночь на вторник местами сильный дождь прогнозируется, а потом будут умеренные дожди. У нас сейчас циклон по югу идет на восток, а потом еще с запада подойдет циклоническая система, — отметила Марина Макарова.

Также она добавила, что такие погодные условия полностью соответствуют осеннему климату в Москве.

— Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит и атмосфера избавляется от этой воды, — цитирует ТАСС слова синоптика.

В понедельник, 20 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильный дождь и порывы ветра в Москве и области наблюдаются из-за того, что на севере европейской части страны образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон.

Читайте также:
ПогодаГидрометцентр России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Право на реабилитацию

Игорь Березин
Игорь Березин

Как сэкономить, покупая одежду

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Исторический триллер Хрущева

Валерий Попов
Валерий Попов

Спецназ среди разведчиков

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дайте шанс получить опыт

Никита Миронов
Никита Миронов

Воспользуйтесь своим правом

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Философское осмысление осени

Все мнения
О проекте