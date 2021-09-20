Синоптики предупредили москвичей об осадках до конца недели

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дожди в Москве будут идти до конца текущей недели. Об этом в понедельник, 20 сентября, сообщила Марина Макарова, главный специалист Гидрометцентра.

По словам метеоролога, в ночь с понедельника на вторник в регионе ожидаются сильные осадки. После 21 сентября в городе будут умеренные дожди до конца недели.

— В ночь на вторник местами сильный дождь прогнозируется, а потом будут умеренные дожди. У нас сейчас циклон по югу идет на восток, а потом еще с запада подойдет циклоническая система, — отметила Марина Макарова.

Также она добавила, что такие погодные условия полностью соответствуют осеннему климату в Москве.

— Летом у нас атмосфера тепла, прогревшаяся, она в себя впитала очень много воды из-за очень высокой температуры. Осенью температура понижается, солнце уходит и атмосфера избавляется от этой воды, — цитирует ТАСС слова синоптика.

В понедельник, 20 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что сильный дождь и порывы ветра в Москве и области наблюдаются из-за того, что на севере европейской части страны образовался антициклон, а на юге — глубокий циклон.