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Новые поезда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Минском

Иван Юминов

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Новые поезда «Ласточка» начнут курсировать между Москвой и Минском
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На линию Москва — Минск с 1 октября выйдут новые поезда «Ласточка», состоящие из десяти вагонов. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД в понедельник, 20 сентября.

— Новые «Ласточки» в Минск начнут «летать» уже с 1 октября! На днях получили две совершенно новые десятивагонные «Ласточки» повышенной комфортности, — говорится в сообщении.

Они готовятся заменить пятивагонные составы на данной линии, уточнили в РЖД. Новые поезда рассчитаны на 727 мест, они оборудованы 11 санитарными комнатами, а также индивидуальными розетками.

Кроме того, в них имеются все условия для маломобильных пассажиров. Стоимость билетов останется прежней, как и расписание. Поезда будут отправляться из Москвы и Минска в 06:20 и 16:00, отмечается на сайте РЖД.

8 сентября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что рядом с Ленинградским вокзалом в столице появится еще один — для поездов высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.

На данный момент там расположена «маленькая» станция Каланчевская, при этом уже открыта большая платформа для МЦД-2, добавил он. Через полтора года, по словам мэра, также будет построен МЦД-4, что создаст огромный транспортный узел с пересечением двух диаметров и ВСМ.

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