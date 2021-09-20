Мужчина украл кошелек с деньгами у знакомого в одном из кафе Москвы

Фото: Пресс-служба УВД по ЮВАО

Россия, Москва, шоссе Энтузиастов Карта всех событий

Мужчина во время отдыха в одном из столичных кафе украл у своего знакомого кошелек с 35 тысячами рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО в понедельник, 20 сентября.

— Предварительно установлено, что потерпевший и подозреваемый отдыхали в ночное время в одном из столичных кафе. Заявитель положил на стол портмоне, в котором находились документы и деньги, — говорится в сообщении.

В ходе разговора подозреваемый потянул кошелек на себя, а затем тот упал ему на колени. После этого злоумышленник спрятал его и покинул заведение.

Сумма ущерба, как уточнили в УВД, составила 35 тысяч рублей. Подозреваемого, которым оказался 23-летний приезжий, полицейские задержали на шоссе Энтузиастов.

Он сознался в совершении преступления. Часть похищенного удалось вернуть владельцу, при этом злоумышленник успел потратить некоторую сумму.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Мужчина находится под подпиской о невыезде, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

20 сентября в МВД сообщили о задержании подозреваемого в разбое и серии краж из магазинов и организаций в Москве. По предварительной информации, задержанный взломал замок, а после проник в обувной магазин на Тверской улице.

Затем злоумышленник похитил деньги из кассы и компьютер. В какой-то момент мужчину заметили вернувшиеся на работу сотрудники магазина.

Также сотрудники установили причастность задержанного к другим эпизодам краж денежных средств и ювелирных украшений из магазинов. Общий ущерб оценивается более чем в один миллион рублей.