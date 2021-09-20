Сотрудники задержали в центре Москвы подозреваемого в разбоях и серии краж из магазинов

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Россия, Москва, Тверская улица Карта всех событий

Сотрудники отдела уголовного розыска по Центральному административному округу (ЦАО) столицы вместе с коллегами из ОМВД по Пресненскому району задержали подозреваемого в разбое и серии краж из магазинов и организаций. Об этом в понедельник, 20 сентября, «Вечерней Москве» сообщилначальник столичного УИиОС ГУ МВД России полковник внутренней службы Владимира Васенина.

По предварительной информации, задержанный взломал замок, а после проник в обувной магазин на Тверской улице. После этого злоумышленник похитил деньги из кассы и компьютер. В какой-то момент мужчину заметили вернувшиеся на работу сотрудники магазина. Несмотря на это злоумышленнику удалось скрылся с места происшествия.

По словам сотрудников магазина, мужчина угрожал им стамеской. После того, как мужчина покинул магазин они вызвали полицию.

— По горячим следам оперативники задержали подозреваемого в одном из хостелов на Первой Прядильной улице в столице. Им оказался 28-летний мужчина, — отметил Васенин.

Также сотрудники установили причастность задержанного к другим эпизодам краж денежных средств и ювелирных украшений из магазинов. Общий ущерб оценивается более чем в один миллион рублей.

Видео: пресс-служба УВД по ЦАО

По данным фактам против подозреваемого возбудили уголовные дела за разбой и кражу. В настоящий момент фигуранта заключили под стражу.

Во вторник, 14 сентября, Владимир Васенин рассказал, что оперативники задержали двоих подозреваемых в хищении дорогостоящего оборудования с чердаков жилых домов в Зеленограде. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».