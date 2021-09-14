Похитители дорогостоящего оборудования попались с поличным в Зеленограде

Фото: Пресс-служба Госдумы

Оперативники задержали двоих подозреваемых в хищении дорогостоящего оборудования с чердаков жилых домов в Зеленограде. Об этом сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин во вторник, 14 сентября.

По предварительным данным, двое мужчин под покровом ночи проникли в технические помещения на чердаках домов в 3-м микрорайоне Зеленограда, взломав замки при помощи инструментов.

Оттуда они похитили датчики противопожарной безопасности и электроприводы, которые принадлежат управляющей компании. Общая стоимость оборудования составляет около четырех миллионов рублей.

Однако довести начатое до конца им помешала сработавшая сигнализация. На место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые задержали похитителей на месте. Один из мужчин находился на чердаке дома, а второй — во дворе.

Задержанными оказались 34-летний и 41-летний жители Подмосковья. Выяснилось, что оба нарушителя закона уже имеют судимости. При них полицейские также обнаружили сумку с инструментами и перчатками.

По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление».

— В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — добавил Владимир Васенин.

На прошлой неделе «ВМ» писала о краже, которая произошла в подмосковной деревне. Там мужчина проник в чужой дом и украл ценности на сумму почти в миллион рублей. Правоохранители нашли подозреваемого и задержали. Им оказался 50-летний житель Воронежской области. У него изъяли часть похищенного и вернули владелице.