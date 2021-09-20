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Названы наиболее простые способы снизить давление

Иван Юминов

Общество
Названы наиболее простые способы снизить давление
Фото: Pexels

С гипертонией, по мнению экспертов, можно бороться при помощи контроля за артериальным давлением.

Одной из главных рекомендаций в этом плане будет сокращение потребления натрия. Его переизбыток имеет связь с риском инсульта и высоким уровнем кровяного давления.

Кроме того, специалисты настаивают, что в рацион стоит добавить больше продуктов, содержащих калий. Это вещество в небольших количествах способствует снижению давления.

Им, в числе прочего, богаты апельсины, картофель, помидоры и молоко. Риск хронических заболеваний позволят сократить и регулярные занятия спортом. С этой целью стоит уделять физическим нагрузкам около 30-45 минут каждый день, отмечает Nation News.

20 сентября врач-кардиолог Юлия Маршинцева рассказала «ВМ», что россияне при пониженном давлении зачастую пьют кофе. Этот вариант, по ее словам, допустим, если у человека нет индивидуальной непереносимости напитка.

Давление можно поднять не только кофе, но и в целом количеством жидкости, добавила она. Чем больше крови будет в организме, тем выше давление.

Можно выпить кофе, но, помимо давления, он еще и пульс поднимет, даст возбудимость, подчеркнула Маршинцева. Не всем это подходит и будет комфортно, поэтому можно просто объемом жидкости поднять давление — залпом выпить два стакана воды, посоветовала специалист.

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