Три автомобиля столкнулись с грузовиком на юге Москвы

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ясеневая улица, 30 Карта всех событий

Грузовик и три легковых автомобиля попали в аварию на юге города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах в понедельник, 20 сентября.

Инцидент произошел на улице Ясеневой, дом 30. Наличие пострадавших уточняется, добавил собеседник «ВМ».

20 сентября в Госавтоинспекции Москвы сообщили, что в период с 13 по 19 сентября на дорогах столицы зарегистрировали 165 аварий, в них погибли семь человек. При этом на 23 человека автомобили совершили наезд в зоне пешеходного перехода.

Всего ранения различной степени тяжести на прошлой неделе получили 173 человека. Кроме того, за указанный период инспекторы зафиксировали семь наездов на велосипедистов. Также было зарегистрировано восемь наездов на стоящие автомобили.