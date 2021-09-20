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Молодой человек попал в больницу после избиения на востоке Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Молодой человек попал в больницу после избиения на востоке Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Черкизовская улица Карта всех событий

Неизвестный избил молодого человека 1999 года рождения на востоке города. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 20 сентября.

Инцидент произошел на улице Большой Черкизовской, в результате чего юноша попал в больницу.

Заявление о происшествии написала мать пострадавшего. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

20 сентября в МВД сообщили, что конфликт с применением ножа на юге столицы закончился попаданием в реанимацию для одного из его участников. Полицейские обнаружили рядом с этим домом мужчину 1979 года рождения.

Врачи доставили его в реанимацию с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки, поясничной области, а также резаными ранами левого плеча и локтевого сустава. Подозреваемого вскоре поймали в городе Московском. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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