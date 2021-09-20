Мужчина получил ножевое ранение и попал в реанимацию в Москве

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Востряковский проезд, 7к2А Карта всех событий

Конфликт с применением ножа на юге столицы закончился попаданием в реанимацию для одного из его участников. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 20 сентября.

Инцидент произошел в Востряковском проезде, 7, корпус 2а. Полицейские обнаружили рядом с этим домом мужчину 1979 года рождения.

Врачи доставили его в реанимацию с проникающими колото-резаными ранениями грудной клетки, поясничной области, а также резаными ранами левого плеча и локтевого сустава. Подозреваемого вскоре поймали в городе Московском. Его изобличили в том, что он ножом нанес в ходе ссоры ранения потерпевшему.

Злоумышленник после этого был задержан. Уголовное дело возбуждено по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ранее произошел похожий случай. 13 сентября сообщалось, что конфликт между двумя предпринимателями обернулся для одного из них госпитализацией с тяжелой травмой головы.

У 37-летнего владельца кафе на Угрешской улице в Москве возникла ссора при разговоре по телефону с 22-летним жителем Подмосковья, который поставлял в заведение алкогольную продукцию. Причиной конфликта стала задержка поставки товара.

Позже при личной встрече злоумышленник вместе с приятелем избил московского предпринимателя. Они несколько раз ударили его по голове арматурой, отчего тот упал и потерял сознание.

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии: у него диагностировали черепно-мозговую травму с переломом теменной кости.