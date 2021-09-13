Житель Подмосковья проломил голову бизнес-партнеру из-за проблем с поставками алкоголя

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Россия, Москва, Угрешская улица Карта всех событий

Конфликт двух предпринимателей обернулся для одного из них госпитализацией с тяжелой травмой головы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО.

У 37-летнего владельца кафе на Угрешской улице в Москве возник конфликт при разговоре по телефону с 22-летним жителем Подмосковья, который поставлял в заведение алкогольную продукцию. Причиной ссоры стала задержка поставки товара.

Позже при личной встрече злоумышленник вместе с приятелем избил московского предпринимателя. Они несколько раз ударили его по голове арматурой, отчего тот упал и потерял сознание.

Пострадавшего доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии: ему диагностировали черепно-мозговую травму с переломом теменной кости.

Оперативники задержали одного из подозреваемых — поставщика кафе, который дал признательные показания.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемого заключили под стражу.Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Сотрудники полиции разыскивают второго подозреваемого.

На востоке Москвы правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который обвиняется в совершении двойного убийства. С разницей в несколько недель он убил своих знакомых на территории заброшенного здания. Вопрос с мерой пресечения в его отношении решится в ближайшее время.