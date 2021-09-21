Петр Бирюков: В Москве благоустроили 4 тысячи дворов жилых домов

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Около 4 тысяч дворовых территорий жилых домов благоустроили в столице. Об этом сообщил заместитель мэра столицы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

— Завершены масштабные работы по благоустройству дворовых и внутриквартальных территорий, они прошли на почти 4 тысячах объектов общей площадью более 4,2 тысячи гектаров, — отметил Петр Бирюков. — Во дворах заменили асфальтобетонное покрытие, обновили тротуары и пешеходные дорожки.

Заместитель мэра рассказал, что в рамках работ специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали существующие и установили новые детские площадки, поставили удобные лавочки и опоры освещения с энергосберегающими лампами.

Видео: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Осенью в обновленных дворах пройдут мероприятия по озеленению: запланирована высадка деревьев и кустарников.

Петр Бирюков напомнил, что ранее все столичные дворы, а их более 24 тысяч, были приведены в порядок в соответствии с разработанным стандартом. Он подразумевает оборудование дворовых территорий необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением, а также благоустройство территорий.

Фото: Пресс-служба Комплекса городского хозяйства

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что москвичи активно принимают участие в обустройстве дворов, вносят рациональные предложения. Доброй традицией стало проведение ежегодного конкурса на лучший московский двор.