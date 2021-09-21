Трамп спрогнозировал Штатам судьбу страны третьего мира из-за мигрантов

Фото: Whitehouse

Соединенные Штаты рискуют в ближайшем будущем стать страной третьего мира из-за миграционного кризиса. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп.

По его словам, то, что в настоящее время происходит на границе страны, ранее никогда не случалось. Экс-глава Штатов добавил, что миллионы мигрантов уже попали в США, еще больше сделают это в ближайшее время, пишет New Inform.

Нынешний президент США Джо Байден после прихода к власти начал в стране «новую иммиграционную политику». В Вашингтоне было принято решение аннулировать два контракта на строительство стены в городе Ларедо штата Техас на южной границе с Мексикой. Накануне Байден подписал указ, который останавливает строительство объекта.

Согласно заявлению правительства страны, стена не является необходимой для выполнения оговариваемых в плане строительства «требований по безопасности, окружающей среде и ликвидации аварий и их последствий».

Трамп в свою очередь считает, что число мигрантов, пытающихся нелегально пересечь границу США, значительно увеличилось с приходом к власти Байдена. Один из его указов был направлен на то, чтобы больше не высылать из страны детей, которые прибыли в нее без сопровождения.