Поддержка МЭЦ позволила столичным компаниям заработать более 1,5 миллиарда рублей

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

При поддержке Московского экспортного центра (МЭЦ) столичные компании заработали на электронных площадках более 1,5 миллиарда рублей с 2018 года.

Московский экспортный центр был создан правительством Москвы. В настоящее время он помогает предпринимателям совершать экспортные сделки посредством более чем на 50 онлайн-платформах.

При этом на некоторых площадках компании получают 100 процентов финансирования размещения и продвижения товаров.

В 2020 году поддержка МЭЦ позволила 50 столичным компаниям начать экспорт через крупнейшую китайскую коммерческую электронную площадку. В общей сложности они заключили контракты почти на миллиард рублей. Московские производители пищевой продукции экспортируют чай, кофе, джемы, орехи, пастилу, сухофрукты, каши быстрого приготовления, муку, адаптируя товары под местный рынок.

В 2021 году поддержку в азиатском направлении увеличили, в настоящее время предприниматели могут войти в число 230 компаний, имеющих аккаунты на крупнейших китайских электронных площадках с числом пользователей более 800 миллионов, где продаются продукты и потребительские товары.

МЭЦ также помогает столичным бизнесменам начать онлайн-продажи и в странах Европы благодаря запущенной в 2021 году программе поддержки коммерции на трех крупнейших электронных платформах с пользователями как в Евросоюзе, так и за его пределами, где можно торговать продуктами, товарами для творчества, игрушками, продукцией для дачи и сада, одеждой, аксессуарами, спортивными товарами, украшениями и декором для дома. В текущем году на европейских маркетплейсах поддержат 150 столичных компаний.

— В рамках программы поддержки онлайн-экспорта на азиатских и европейских площадках компания получает полный комплекс услуг, финансируемых МЭЦ, включая консультации, размещение продукции, сервисную поддержку, логистику, юридическое сопровождение, таможенное оформление, а также оформление сделки по внешнеэкономическому контракту, — уточнил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В сентябре МЭЦ предложил предпринимателям воспользоваться бесплатной онлайн-услугой «Персональный подбор байеров», которая позволит экспортерам получить теплые контакты зарубежных покупателей.

Предприниматели могут выбрать потенциальных покупателей в одном из четырех блоков — Европа (более двадцати пяти стран), Африка и Ближний Восток (восемь стран), Азия (девять стран) и СНГ (семь стран).