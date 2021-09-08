Столичным предпринимателям предложили новую услугу по поиску байеров за рубежом

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Московский экспортный центр (МЭЦ) предложил предпринимателям воспользоваться бесплатной онлайн-услугой «Персональный подбор байеров», которая позволит экспортерам получить теплые контакты зарубежных покупателей.

Предприниматели могут выбрать потенциальных покупателей в одном из четырех блоков — Европа (более двадцати пяти стран), Африка и Ближний Восток (восемь стран), Азия (девять стран) и СНГ (семь стран).

— В пределах одного региона предприниматели могут выбрать до трех интересующих их стран. После того как комиссия одобрит заявку на подбор байеров, компания получит семь теплых контактов бизнес-партнеров, заинтересованных в продукции и готовых к переговорам. Также дополнительно для каждой компании подберут еще 15 потенциальных закупщиков для того, чтобы вести с ними переговоры. В случае если комиссия не одобрит выбранный заявителем регион, предприниматель снова сможет подать заявку, указав в ней другой, — пояснил руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

По его словам, услуга позволит предпринимателям сэкономить силы и время, необходимые для самостоятельного поиска байеров, и расширить географию экспорта, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также московские предприниматели смогут воспользоваться онлайн-инструментом «Индивидуальная траектория развития», который реализует ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственное столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития.

Новый инструмент поможет сориентироваться в многообразии бесплатного бизнес-обучения и выбрать те программы, которые будут полезны конкретному пользователю.