Детскую клинику расстройств пищевого поведения открыли в Центре имени Сухаревой

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Клиника расстройств пищевого поведения для детей открылась в Москве на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой, где будет оказываться помощь детям с анорексией, булимией, чрезмерным употреблением пищи и другими нарушениями пищевого поведения.

По словам директора центра, главного столичного внештатного детского специалиста-психиатра Марины Бебчук, расстройство пищевого поведения у несовершеннолетних имеет связь с частым эмоциональным напряжением, проблемами с самооценкой и неспособностью воспринимать внешнюю информацию критически. Она отметила, что открытие такой клиники имеет как медицинское, так и социальное значение.

— На сегодняшний день нервная анорексия — это очень серьезное заболевание, связанное с психологическими причинами. При отсутствии своевременной помощи оно может привести к крайне негативным последствиям для здоровья и даже жизни. Понимая социальную значимость этой проблемы, мы разработали комплексный мультидисциплинарный подход к лечению расстройств пищевого поведения (РПП), — рассказала она.

Врач подчеркнула, что диагностику и лечение в клинике будут обеспечивать специалисты высокой квалификации. В их число входят психиатры, педагоги, эндокринологи, психологи, кардиологи, педиатры и гастроэнтерологи, имеющие большой опыт в лечении расстройств пищевого поведения, в том числе и при задержке психического развития, аутизме и других нарушениях.

Клиника обеспечена всеми условиями для лечения и социальной адаптации детей с учетом их состояния, пишет официальный сайт мэра Москвы.