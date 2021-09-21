Представители восьми партий прошли в Госдуму после обработки 100 процентов протоколов

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Члены восьми партий проходят в Государственную думу РФ по итогам обработки 100 процентов протоколов избирателей. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии России.

По федеральному округу в Думу прошли партии «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

Кроме того, по данным ЦИК, в одномандатных округах по одному кандидату-лидеру есть у партии «Родина», «Гражданской платформы» и «Партии Роста».

Кандидаты от ЕР сохранили за собой лидерские позиции в 198 одномандатных округах. КПРФ получила первенство в девяти округах, а «Справедливая Россия» — в восьми округах.

По данным Центризбиркома, в нижнюю палату парламента также проходят пять самовыдвиженцев по одномандатным округам. Трое из них баллотировались в Москве. Среди них: координатор поискового отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов, журналист и ведущий Анатолий Вассерман, а также актер театра и кино Дмитрий Певцов.

Остальные два кандидата представлены в Крыму и Адыгее. Так, в Госдуму прошли Леонид Бабашов и Владислав Резник соответственно, передает РИА Новости.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней: 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в нижнюю палату парламента в единый день голосования прошли прямые выборы глав девяти субъектов России, также избирались 39 региональных парламентов.

Явка на выборы в Госдуму по всей России составила 51,68 процента. Данный показатель превысил явку, отмечавшуюся в рамках кампании 2016 года.