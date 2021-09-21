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Москва выделила 12 земельных участков под размещение производств

Анастасия Колоскова

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Москва выделила 12 земельных участков под размещение производств
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Столичная Градостроительно-земельная комиссия с начала текущего года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в сфере промышленности предоставила 12 земельных участков в аренду без торгов по минимальной цене. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что общая площадь участком составила более 11 гектаров.

— В реализацию проектов инвесторы вложат более восьми миллиардов рублей и планируют создать свыше 1,5 тысячи новых рабочих мест, — рассказал заммэра.

По его словам, в столице городе откроют приборостроительный комплекс, мясоперерабатывающий завод, промышленные технопарки, производства по изготовлению макаронных изделий., а также музыкальных инструментов.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, в свою очередь, добавил, что в рамках реализации МаИП в городе появится производство окон и дверей и предприятие, изготавливающее офисную и гостиничную мебель.

Он уточнил, что объем инвестиций по этим двум проектам превысит 670 миллионов рублей. Открывшиеся предприятия дадут городу порядка 400 новых рабочих мест, пишет официальный сайт мэра Москвы.

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