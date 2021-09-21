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Пассажирка такси погибла в ДТП на МКАД

Анастасия Колоскова

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Пассажирка такси погибла в ДТП на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Дорожная авария произошла на 26-м километре внешней стороны Московской кольцевой автодороги (МКАД), в результате которой несовместимые с жизнью травмы получила пассажирка автомобиля такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По данным ведомства, в ночь на 20 сентября 25-летний водитель автомобиля марки Scania на третьей полосе движения нарушил дистанцию и врезался в машину службы такси Volkswagen Polo, которая двигалась в попутном направлении.

В результате столкновения 35-летняя пассажирка второго автомобиля скончалась от полученных травм на месте происшествия.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

19 сентября в столичной ГИБДД сообщили, что на 21-м километре МКАД на юге столицы произошло ДТП, в результате которого один человек погиб и пять получили травмы. Авария произошла в 03:35 на внутренней стороне МКАД. Водитель бензовоза ДАФ врезался в стоявший КамАЗ. От удара грузовик по инерции наехал на дорожных рабочих, убиравших проезжую часть.

В результате ДТП водитель автомобиля ДАФ от полученных травм скончался на месте. Пять пешеходов с травмами различной степени тяжести доставлены в больницы.

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