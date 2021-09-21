Андрей Бочкарев: Более 39 тысяч участников реновации переехали в новое жилье

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За время действия программы реновации в Москве в новое жилье переехали более 39 тысяч ее участников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— С начала реализации программы реновации в Москве введено в эксплуатацию 145 новых домов общей площадью 1,9 миллиона квадратных метров, из них 113 уже переданы под заселение участников программы, — рассказал заммэра.

По его словам, общее число людей, для которых организовано переселение, превысило 47,6 тысячи. Их расселят из 311 старых домов.

— При этом 39,1 тысячи человек из этого числа уже переехали в новые квартиры, — отметил глава Строительного комплекса.

Андрей Бочкарев уточнил, что на сегодняшний день ведется строительство 154 домов площадью 2,4 миллиона квадратных метров. Еще 145 домов на три миллиона квадратных метров находятся на стадии проектирования.

Как напомнил глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, город ведет постоянную работу по подбору стартовых площадок для волнового переселения жителей.

— На прошлой неделе перечень стартовых площадок был дополнен десятью новыми территориями. Теперь площадок насчитывается 523, их градостроительный потенциал составляет 8,3 миллиона квадратных метров, — уточнил он.

Хорошие темпы реализации программы отмечают эксперты. По их мнению, все ее участники будут расселены в заявленные сроки.

— Исходя из тех показателей, которые сегодня есть в доступе у правительства, абсолютно очевидно, что до четверти площадей под реновацию находятся в проектно-строительном цикле, в проектно-строительной стадии. Это действительно внушающие цифры, учитывая, что закон по реновации был принят в конце 2017 года, то есть, по большому счету, на реализацию программы было всего четыре года, — подчеркнула директор Urban Policy Institute, советник президента Союза архитекторов России Евгения Муринец.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

1 сентября заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что в августе 2021 года в столице по программе реновации ввели в эксплуатацию десять новостроек.