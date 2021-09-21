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Наталья Сергунина рассказала о программе познавательной акции «День без турникетов»

Виктория Сикерина

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Наталья Сергунина рассказала о программе познавательной акции «День без турникетов»
Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Сентябрьская акция «День без турникетов» пройдет в столице с 23 по 25 сентября. Ее поддержали около 100 креативных городских площадок. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщила заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

В рамках мероприятия посетители смогут побывать с экскурсией на крупнейших московских предприятиях, в небольших мастерских, технополисах, офисах компаний и образовательных центрах. В этом году акцию посвятили креативным индустриям, подчеркнула заммэра.

— Сентябрьская акция «День без турникетов» охватывает около 100 креативных площадок города. Участники познакомятся с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские, — заявила Наталья Сергунина.

Отмечается, что экскурсии пройдут в очном формате. Однако от гостей потребуют строгого соблюдения защитных мер от коронавируса. Также для посещения мероприятий необходимо заранее зарегистрироваться.

Например, музей-театр «Булгаковский дом» организует маршрут по тайным комнатам. Посетители даже смогут позвонить по телефонам XX века, встретить Кота Бегемота и выпить чай в буфете «302-бис».

Гости Центрального московского ипподрома познакомятся с историей архитектуры здания, узнают об отличиях бега от скачек и наездников от жокеев. Также москвичи посмотрят на тренировки лошадей и проедутся на русской тройке.

А в фольклорном театре имени Людмилы Рюминой посетителям расскажут подробности театральной жизни, предложат посмотреть на гримерные комнаты и костюмерный цех, а также посетить звукозаписывающую студию.

При этом в столичных парках 21–24 сентября тоже пройдут познавательные лекции, мастер-классы и экскурсии. Посетители узнают, какие вопросы перед человечеством ставит современная наука, как устроен магнит и что делать с воздушными шариками.

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