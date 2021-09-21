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Россиянам рассказали о планах реформы системы ЖКХ

Полина Долганова

Общество
Россиянам рассказали о планах реформы системы ЖКХ
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Российской системе жилищно-коммунального хозяйства необходима реформа. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

По его словам, без изменений в системе ЖКХ в России не удастся достигнуть показателей национального проекта «Жилье и городская среда» в один миллиард квадратных метров. Кроме того, без модержинации системы качество городской среды останется на прежнем уровне.

Хуснуллин отметил, что один из важнейших этапов реформы — расслеление аварийное жилья. Именно в этой области необходимо выработать новые механизмы.

Кроме того, правительству необходимо определить, как строящиеся в городе дома могут присоединиться к старой инженерной инфраструктуре.

— Мы должны решить, что будем делать с изношенными на 60 процентов сетями — водопроводами, теплосетями. Нельзя же новостройки вешать на дырявые сети, — отметил вице-премьер.

Он добавил, что реформа инженерных построек требует больших финансовых затрат. На реализацию программы необходимо будет потратить более триллиона рублей, в то время как сейчас на эти цели выделяется около пяти-десяти миллиардов.

Немаловажным остается и финансовое состояние системы ЖКХ, уточнил Хуснуллин. Так, например, в некоторых субъектах не удается реализовать инвестиционные программы. В результате этого те объекты, на которые тратится большое количество средств, не успевают достроиться.

Собеседник РИА Новости подытожил, что в стране также необходимо, наконец, урегулировать вопросы управления апартаментами и коттеджными поселками.

План модернизации системы ЖХК планируется утвердить не позднее первого квартала следующего года.

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