Строительство учебного корпуса с дошкольным отделением началось на севере Москвы

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Фестивальная улица, 16А Карта всех событий

В столичном районе Ховрино началось строительство нового учебного корпуса с отделением для дошколят. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

— В 2023 году в Ховрино появится новый учебный корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест. На сегодняшний день уже начались подготовительные работы, — рассказал он.

Школа разместится по адресу улица Фестивальная, 16А. В ней предусмотрено вертикальное зонирование.

Первый этаж будет включать вестибюль, помещение охраны, столовую, кабинеты для первых классов, а также санузлы и игровую с возможностью разделения на два спальных помещения.

На 2-мэтаже расположатся кабинеты начальной школы, спортзал с тренерской комнату, раздевалками и душевыми, а также актовый зал с артистическими и кладовой.

На 3-м этаже будут находиться учебные кабинеты и библиотека.

Дошкольное отделение будет включать по одной группе для детей 3-4 года и 4-5 лет, две группы для 5-6 лет и две группы для 6-7 лет. На первом этаже для ребят оборудуют групповые помещения и общие со школой медблок и пищеблок. На втором этаже расположится музыкальный зал, а на 3-м этаже —зал для занятий физкультурой. Каждое групповое помещение будет иметь два эвакуационных выхода.

До этого сообщалось, что в 2021–2023 годах в Москве планируют построить более 90 новых образовательных учреждений за счет средств городского бюджета и примерно столько же за счет инвесторов.