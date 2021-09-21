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Столичная водосточная сеть справляется с объемом осадков

Анастасия Колоскова

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Столичная водосточная сеть справляется с объемом осадков
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Несмотря на то что за последние двое суток в столице выпало практически 60 процентов месячной нормы осадков, городская водосточная сеть справляется с их объемом. Об этом сообщила пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

— За двое суток в разных районах выпало до 38 миллиметров осадков. Это почти 60 процентов месячной нормы. Городская водосточная сеть справляется с объемом осадков, — говорится в сообщении Telegram-канала «Городское хозяйство Москвы».

В пресс-службе отметили, что в местах возможного скопления воды бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток» ведут круглосуточное дежурство. Специалисты прочищают водоприемные решетки и водосточные колодцы.

Летом городскую водосточную сеть полностью подготовили к осенним обильным осадкам.

В ведомстве напомнили, что дождь в столице сохранится еще два дня. Москвичей призвали быть внимательными на улице, так как во вторник будет дуть сильный ветер, порывы которого будут достигать 15 метров в секунду.

До этого синоптики предупредили, что сентябрь 2021 года может стать самым холодным в XXI веке на территории европейской части РФ.

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