Синоптики заявили, что сентябрь в этом году станет самым холодным в XXI веке

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Сентябрь 2021 года может стать самым холодным в XXI веке на территории европейской части России. Такой прогноз дали синоптики.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что на это указывает прошедшая неделя, которая была очень холодной, а также предстоящие дни с низкой температурой. Однако он отметил, что анализ погоды с начала года в целом говорит о том, что 2021 год, вероятно, войдет в пятерку самых теплых лет нынешнего века.

Заместитель директора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов считает, эта погодная аномалия не отрицает тенденцию потепления климата. Он подчеркнул, что за последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в России поднялась на 1,2–1,5 градуса.

Шувалов добавил, что погодные аномалии, взятые по отдельности, наподобие нынешнего сентября не следует воспринимать как проявления изменений климата в сторону похолодания, передают «Известия».

Синоптик сообщила, когда в России наступит астрономическая осень. Природа начнет «постепенно засыпать» с 22 сентября, пасмурных дней будет становиться больше. Об этом рассказала главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.