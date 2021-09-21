Синоптик сообщила, когда в России наступит астрономическая осень

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Природа начнет «постепенно засыпать» с 22 сентября, пасмурных дней будет становиться больше. Об этом сообщила главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

По данным Московского планетария, астрономическая осень в 2021 году в Северном полушарии наступит 22 сентября в 22:21 по московскому времени.

— 22 сентября наступает астрономическая осень, и происходят неумолимые сезонные перемены — теплое полугодие сменяется холодным. Больше пасмурных дней становится, среднесуточная температура опускается ниже плюс 10 градусов, прекращение вегетации растений, не формируется уже хлорофилл в листьях. Все, природа постепенно засыпает, — рассказала синоптик.

По ее словам, с наступлением астрономической осени также меняется характер осадков. Они становятся площадными, а не локальными, как летом.

Макарова добавила, что приход астрономической осени ознаменовывает наступление «золотой осени». В это время листья начинают желтеть, краснеть, коричневеть и потом опадать. Это происходит, когда температура воздуха уже ниже плюс пяти градусов, передает ТАСС.

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