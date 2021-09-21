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Роснефть может получить право экспорта газа по агентскому соглашению

Полина Долганова

Общество
Роснефть может получить право экспорта газа по агентскому соглашению
Фото: pixabay.com

Власти России предварительно готовы рассмотреть возможность разрешения для «Роснефти» поставлять газовое топливо в Европу в рамках эксперимента. Однако решение профильного министерства по данному вопросу еще не было принято. Об этом во вторник, 21 сентября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на доклад вице-премьера РФ Александра Новака на имя президента России.

Согласно документу, правительство готово рассмотреть идею о выдаче «Роснефти» разрешения на поставку в Европу 10 миллиардов кубометров газа в год через агентское соглашение с компанией Газпром.

Соответствующее решение будет принимать глава государства Владимир Путин, так как позиции Газпрома и Роснефти кардинально различаются.

По мнению представителей Министерства энергетики России, такой договор между компаниями может быть заключен, потому как он не противоречит закону РФ «Об экспорте газа».

В настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер. По его словам, некоторые месторождения, которые разрабатываются Газпромом на Ямале, будут приносить топливо до 2132 года.

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