Глава Газпрома рассказал, на сколько лет России хватит запасов газа

Фото: gazprom.ru / ПАО «Газпром»

В настоящее время Россия обладает самыми большими запасами газа в мире. Об этом в пятницу, 17 сентября, заявил глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

— Мы проблем с нашими запасами не будем испытывать в течение ближайших ста лет, — заявил он.

По его словам, некоторые месторождения, которые разрабатываются Газпромом на Ямале, будут приносить топливо до 2132 года.

Миллер отметил, что подземные хранилища на континенте в настоящее время испытывают дефицит. Именно это, по его мнению, влияет на цены за газ. Кроме того, Миллер предположил, что стоимость топлива будет повышаться и дальше.

Согласно заявлениям Газпрома, доля компании в мировом объеме газа составляет 16 процентов, передает РИА Новости.

Стоимость газа на европейском фьючерсном рынке на торгах в четверг, 16 сентября, снижалась на 9,4 процента. Топливо торговалось по цене около 781,5 доллара за одну тысячу кубометров.

Такая стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного хаба в Европе (TTF) была зафиксирована в этот день в 09:29 по московскому времени.

В среду, 15 сентября, цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара.