Цена на газ в Европе снизилась после рекордных показателей

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Стоимость газа на европейском фьючерсном рынке на торгах в четверг, 16 сентября, снижается на 9,4 процента. Топливо торгуется по цене около 781,5 доллара за одну тысячу кубометров.

Такая стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу самого ликвидного хаба в Европе TTF была зафиксирована в 9:29 по московскому времени.

В среду, 15 сентября, цена на голубое топливо достигла рекордных 963,9 доллара за тысячу кубометров. В конце торгов стоимость снизилась до 796,1 доллара.

В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем.

Еще 13 сентября тысяча кубов газа стоила 731,5 доллара за тысячу кубометров, или 59,95 евро за мегаватт.

По мнению аналитиков «ВТБ Капитала», повышение цен было вызвано активным спросом на газ на фоне низкой загрузки хранилищ, а также сокращением объемов генерируемой электрической энергии в периоды безветренной погоды, передает РИА Новости.

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запуск российского газопровода «Северный поток — 2» может стабилизировать стремительно повышающиеся в Европе цены на голубое топливо. При этом данный рост никак не повлияет на его стоимость для россиян.