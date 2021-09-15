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Песков заявил, что запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе

Михаил Алимов

Экономика
Песков заявил, что запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

Запуск российского газопровода «Северный поток — 2» может стабилизировать стремительно повышающиеся в Европе цены на голубое топливо. При этом данный рост никак не повлияет на его стоимость для россиян. Об этом в среду, 15 сентября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Более того, вот эти спотовые цены на газ, они также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены вот этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле. В данном случае эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут, — передает его слова «Коммерсантъ».

Пресс-секретарь отметил, что потребности в газе в европейских странах большие. И они могут еще увеличиться, если будет холодная зима. Но запуск российского газопровода сможет их существенно сбалансировать. При этом, отвечая на вопрос об увеличении поставок голубого топлива в Европу, Песков посоветовал обратиться непосредственно к поставщикам, потому что такой информацией не владеет.

До этого сообщалось, что цены на газ в странах Европы обновили исторический максимум и превысили 900 долларов за тысячу кубометров.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

В этот же день старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн пригрозил России санкциями от западного государства, если РФ перестанет поставлять газ через Украину. По его словам, возможность санкций в отношении России была прописана еще в совместном заявлении, сделанном после июльских переговоров глав США и ФРГ. Там же указывалось, что Германия обязана приложить усилия для того, чтобы обеспечить транзит российского газа через территорию Украины на срок до десяти лет.

Также и канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщила, что Германия намерена сохранить Украину в качестве партнера Европы по транзиту российского газа. Она отметила, что понимает озабоченность властей Украины из-за угрозы блокировки транзита российского газа по территории страны. По этой причине ФРГ совместно с США назначили специального представителя для обсуждения этого вопроса.

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