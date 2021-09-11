Меркель заявила о намерении сохранить транзит газа через Украину

Фото: bundeskanzlerin.de

Германия намерена сохранить Украину в качестве партнера Европы по транзиту российского газа. Об этом в субботу, 11 сентября, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Она отметила, что понимает озабоченность властей Украины из-за угрозы блокировки транзита российского газа по территории страны. По этой причине ФРГ совместно с США назначили специального представителя для обсуждения этого вопроса.

— Строго говоря, вести переговоры об этом должна не Германия с Россией, а Европейская комиссия. Речь идет не только о немецких предприятиях, но и о французских, итальянских, — отметила канцлер.

При этом она обратила внимание на то, что участие Еврокомиссии должно ограничиваться рассмотрением вопроса о независимости компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором газопровода «Северный поток — 2». В свою очередь принятое в июле этого года соглашение между Германией и США служит гарантией того, что новый газопровод не будет использован Россией в качестве «гибридного оружия», передает РИА Новости.

До этого старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн заявил, что в случае если Россия перестанет поставлять газ в Европу через Украину, США введут в отношении страны санкции. По его словам, возможность санкций в отношении России была прописана еще в совместном заявлении, сделанном после июльских переговоров глав США и ФРГ. Там же указывалось, что Германия обязана приложить усилия для того, чтобы обеспечить транзит российского газа через территорию Украины на срок до десяти лет.

Глава российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер, ранее комментируя ситуацию, заявил, что Россия будет использовать газотранспортную систему Украины в случае экономической целесообразности и надлежащего технического состояния украинского оборудования.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время Газпром транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Германия неоднократно поддерживала строительство «Северного потока». Жители страны обрадовались новости о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующие комментарии немцы написали под статьей газеты Die Welt.