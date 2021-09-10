Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершили

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Строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщила российская энергетическая компания Газпром в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении приводятся слова председателя правления компании Алексея Миллера. На утреннем совещании он заявил, что в 8:45 по московскому времени строительство газопровода было полностью завершено.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что никто и ничто не сможет помешать запуску «Северного потока». Он отметил, что Россия готова будет продолжать транзит газа через Украину, если это будет экономически целесообразно и выгодно, несмотря на крики «Караул!» из Киева.

8 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источник в Газпроме сообщило, что поставка газа по магистрали «Северный поток — 2» может начаться с 1 октября. Еще через два месяца планируют открыть поставки газа по обеим ниткам магистрали.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

«Северный поток — 2» проложен от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода неоднократно выступали США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «Северного потока — 2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца. Как уточнил глава Nord Stream AG Маттиас Варниг, закончить работы по укладке газопровода «Северный поток — 2» рассчитывают в конце августа.