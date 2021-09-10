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Граждане Германии обрадовались завершению строительства «Северного потока — 2»

Виктория Сикерина

В мире
Граждане Германии обрадовались завершению строительства «Северного потока — 2»
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Жители германии обрадовались новости о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующие комментарии немцы написали под статьей местной газеты Die Welt.

Один из участников обсуждения заявил, что окончание строительства показало, что национальные интересы Германии реализовались несмотря на давление со стороны США, Украины, Польши и других стран.

— Превосходно! Надеюсь, инвестиции себя оправдают. Несмотря на все политические склоки, задержка по времени оказалась значительно меньше, чем у рейсов в аэропорту Берлина. Еще несколько недель назад была напряженная ситуация! Спасибо тем, кто продолжал работать, несмотря на «сильный встречный ветер». Браво!, — цитирует граждан Германии Общественная служба новостей.

Утром в пятницу, 10 сентября, российская энергетическая компания «Газпром» в своем официальном Telegram-канале сообщила, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершили.

После в беседе с корреспондетом «Вечерней Москвы» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович объяснил, что открытие газопровода «Северный поток — 2» улучшит положение российского бизнеса и жителей страны в целом. Эксперт отметил, что достижения крупнейшего в РФ производителя газа значительно отражаются на состоянии других предприятий.

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