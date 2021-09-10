Как газопровод «Северный поток — 2» изменит жизнь простых россиян

Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Открытие газопровода «Северный поток — 2» улучшит положение российского бизнеса и жителей страны в целом. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.

По словам специалиста, достижения крупнейшего в РФ производителя газа значительно отражаются на состоянии других предприятий.

— То, что лучше для Газпрома, лучше и для всего российского бизнеса. Любому гражданину России выгодно, когда компании получают прибыль, дают рабочие места и платят налоги, — рассказал эксперт.

Митрахович подчеркнул, что россияне также должны быть заинтересованы в хороших отношениях с Европой. По мнению специалиста, туристам из РФ лучше приезжать в ту страну, которая к ним хорошо относится.

Также собеседник «ВМ» заметил, что Европа вряд ли будет накладывать ограничения на импорт российских товаров.

— Меньше шансов на то, что Европа объявит России торговое эмбарго. Меньше шансов, что она заявит о введении ограничений в отношении российских компаний и введет какие-то ограничения на поставку импортных товаров, — уверен эксперт.

Митрахович обратил внимание на то, что строительство «Северного потока — 2» имеет огромное значение для экономики.

— Мы туда поставляли трубы, у нас работали по цепочке предприятия. Получили опыт строительства глубоководных газопроводов, который потребуется в будущем для новых проектов. У «СП-2» серьезный мультипликативный эффект, — заключил собеседник «ВМ».

Газпром сообщил о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2» 10 сентября. Газопровод проложен через Балтийское море — от российского побережья до Германии. Против его строительства неоднократно выступали страны Евросоюза, Америка и Украина.

В декабре 2019 года американцы ввели санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от мер против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив рестрикции в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением. Президент РФ Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение. По его словам, Москва преследует исключительно экономические цели. Германия выступала за достройку «СП—2» и отвергала односторонние экстерриториальные санкции США.