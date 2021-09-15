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«Исторический максимум»: цена на газ в Европе достигла 850 долларов за тысячу кубометров

Михаил Алимов

В мире
«Исторический максимум»: цена на газ в Европе достигла 850 долларов за тысячу кубометров
Фото: mos.ru / Евгений Самарин

На торгах в Европе тысячу кубометров газа можно приобрести за 850 долларов — это исторический максимум стоимости голубого топлива. Об этом свидетельствуют данные торгов Ice Futures в среду, 15 сентября.

Еще 13 сентября тысяча кубов газа стоила 731,5 доллара за тысячу кубометров, или 59,95 евро за мегаватт.

На прошлой неделе по результатам торгов цена на европейский газ превысила 700 долларов. Позже стоимость тысячи кубометров топлива возросла до 710 долларов, передает РИА Новости.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что высокие цены на газ в Европе можно объяснить политикой предыдущего состава Еврокомиссии. Об этом российский лидер рассказал после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин отметил, что на свободном рынке в Европе цена газа составляет 650 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость российского газа зависит от нефти, поэтому колебания проходят более мягко, пояснил президент.

По словам главы государства, по российскому принципу ценообразования Газпром не может продавать газ по завышенным европейским ценам.

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