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В Госдепе пригрозили санкциями в случае блокировки поставок газа через Украину

Илья Ашуров

Политика
В Госдепе пригрозили санкциями в случае блокировки поставок газа через Украину
Фото: gazprom.ru

В случае если Россия перестанет поставлять газ в Европу через Украину, США введут в отношении страны санкции. Об этом в субботу, 11 сентября, заявил старший советник по энергетической безопасности Госдепа США Амос Хохштейн на киевском форуме YES Brainstorming.

По его словам, возможность санкций в отношении России была прописана еще в совместном заявлении, сделанном после июльских переговоров глав США и ФРГ. Там же указывалось, что Германия обязана приложить усилия для того, чтобы обеспечить транзит российского газа через территорию Украины на срок до десяти лет.

Хохштейн отметил, что в обратном случае США прибегнут к санкции. По его мнению, этот шаг «никого не удивит».

— Другими словами, мы будем делать все, что можем, чтобы немцы были готовы к этому моменту и чтобы Россия знала, что ей придется заплатить за это цену, — сказал советник.

Глава российской энергетической компании «Газпром» Алексей Миллер, ранее комментируя ситуация, заявил, что Россия будет использовать газотранспортную систему Украины в случае экономической целесообразности и надлежащего технического состояния украинского оборудования, передает РИА Новости.

В пятницу, 11 сентября, было полностью завершено строительство газопровода «Северный поток — 2», который построен в обход Украины для поставок газа в Европу. Ресурсы нового газопровода позволяют прокачивать 55 миллиардов кубометров топлива в год. В настоящее время «Газпром» транспортирует через Украину 44 миллиарда кубометров газа ежегодно.

Германия неоднократно поддерживала строительство «Северного потока». Жители страны обрадовались новости о завершении строительства газопровода «Северный поток — 2». Соответствующие комментарии немцы написали под статьей газеты Die Welt.

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