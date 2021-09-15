Цена на газ в Европе достигла 950 долларов за тысячу кубометров

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Стоимость тысячи кубометров газа в Европе превысила 950 долларов. Об этом в среду, 15 сентября, сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные торгов ICE Futures.

Стоимость октябрьского фьючерса на спотовый индекс нидерландского TTF достигла на бирже 79 евро за мегаватт в час, или 964 доллара за тысячу кубов.

В этот же день сообщалось о росте цен до 850 долларов за такой же объем.

Еще 13 сентября тысяча кубов газа стоила 731,5 доллара за тысячу кубометров, или 59,95 евро за мегаватт.

На прошлой неделе по результатам торгов цена на европейский газ превысила 700 долларов. Позже стоимость тысячи кубометров топлива возросла до 710 долларов.

15 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что запуск российского газопровода «Северный поток — 2» может стабилизировать стремительно повышающиеся в Европе цены на голубое топливо. При этом данный рост никак не повлияет на его стоимость для россиян.

10 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что высокие цены на газ в Европе можно объяснить политикой предыдущего состава Еврокомиссии. Об этом российский лидер рассказал после встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Путин отметил, что на свободном рынке в Европе цена газа составляет 650 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость российского газа зависит от нефти, поэтому колебания проходят более мягко, пояснил президент.