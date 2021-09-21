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Москвичка уберегла знакомого от сомнительных инвестиций

Анастасия Колоскова

Происшествия
Москвичка уберегла знакомого от сомнительных инвестиций
Фото: moscow-live
Россия, Москва, Лесная улица, 5сБ Карта всех событий

Жительница столицы проявила бдительность и обратилась в полицию, после того как ее знакомый вложил крупную сумму в биржу и намеревался сделать еще один вклад. Об этом во вторник, 21 сентября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

По словам представителя ведомства, знакомый женщины доверил непроверенным инвесторам вложить в некую биржу более миллиона рублей. Спустя некоторое время они начали уговаривать мужчину сделать еще один вклад — в размере шести тысяч долларов. Женщина вызвала полицейских в бизнес-центр по улице Лесная, 5б, где находилась так называемая инвестиционная школа.

На месте правоохранители выяснили, что 61-летний мужчина передал инвесторам 1,1 миллиона рублей под проценты. До настоящего времени денежные средства не возвращены, а проценты не выплачены.

По данному факту проводится проверка.

20 сентября заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана россиян, стать жертвой можно буквально «на ровном месте».

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