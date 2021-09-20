Юрист предупредил россиян о способах обмана «на ровном месте»

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Заслуженный юрист РФ Иван Соловьев рассказал, что мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана россиян, и стать жертвой можно буквально «на ровном месте».

Он отметил, что часто встречается звонок с подменного номера, когда потенциальная жертва слушает голос робота, который после «убедительной» информации переключает человека на якобы сотрудника банка.

— Делается это для того, чтобы сбить жертву с толку — многие думают, что автоматические системы оповещения есть только в кредитно-финансовых учреждениях. Мошенники научились искусно подделывать все, что связано с автоматизированными телефонными сервисами, поэтому доверять звонку робота нельзя, — предупредил юрист.

Соловьев добавил, что мошенник, представляясь работником службы безопасности банка, может отправить человеку в мессенджере копии, подтверждающие его статус. Он подчеркнул, что это подделка, необходимо помнить об этом и о том, что банковским служащим запрещается по собственной инициативе обсуждать с клиентами вопросы перевода денег или получения персональной информации.

Специалист рассказал еще один популярный у злоумышленников прием — представляться сотрудником полиции и запугивать жертву тем, что с ее счета пытаются снять средства или вводят пин-код, после чего аферисты пытаются убедить человека «помочь следствию». Мошенники просят следовать инструкциям «службы безопасности» банка, после чего раздается звонок, и жертву убеждают взять технические кредиты, которые финансовая организация якобы обязательно погасит, снять наличные и отправить их на несколько счетов. При этом для усыпления бдительности россиян просят все фиксировать документально.

Юрист предупредил об еще одном способе обмана, когда жертву информируют о получении якобы супер-приза или выигрыша в лотерее. Но чтобы его получить, необходимо приобрести облигации в одном из банков и перевести на пару счетов несколько сотен тысяч рублей. После этого никаких призов и средств человек не получает, сообщил Соловьев, передает агентство «Прайм».

В МВД рассказали, как мошенники похищают деньги со счетов россиян. Телефонные мошенники чаще всего убеждают граждан от лица представителей банков оформить кредит или перевести деньги на «безопасный» счет под предлогом списания денег.