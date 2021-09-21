Выставка La Vie est Belle откроется в галерее «Печатники»

Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва

Галерея «Печатники» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку La Vie est Belle или «Жизнь прекрасна!».

Посетители увидят галерею вышитых картин, которые передают глубокие чувства и наполняют радостью и красотой.

Сложные многоцветные картины выполнены вышивальщицами из разных уголков России в технике «полный крест» по картинам известных художников классической живописи. Каждое вышитое произведение искусства уникально. Для его создания дизайнер определяет необходимую гамму цветных ниток, затем разрабатывает схему вышивки, продумывает каждый элемент и стежок. Затем мастерицы-вышивальщицы, подобно художникам, воссоздают изображение, максимально близко к оригиналу.

Выставка открыта с 1 октября по 10 января 2022 года, сообщается на сайте галереи.

С 28 сентября Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина открывает выставку «Ксения Хауснер. Правдивая ложь».

Посетители увидят 30 живописных произведений и ряд фотографий. В большинстве картин действие разворачивается в своеобразном театральном сеттинге, с продуманной мизансценой, выставленным светом и фоном-декорацией, а модели играют отведенные им роли в загадочных, не поддающихся однозначной трактовке инсценировках.