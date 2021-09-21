Выставка «Ксения Хауснер. Правдивая ложь» откроется в Пушкинском музее

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина представляет выставку «Ксения Хауснер. Правдивая ложь».

Посетители увидят 30 живописных произведений и ряд фотографий, которые были созданы художницей в ходе подготовки к их написанию.

В большинстве картин художницы действие разворачивается в своеобразном театральном сеттинге, с продуманной мизансценой, выставленным светом и фоном-декорацией, а модели играют отведенные им роли в загадочных, не поддающихся однозначной трактовке инсценировках.

Роль женщины в жизни и в искусстве — одна из ключевых тем в творчестве Хауснер. Прекрасная половина человечества становится главным действующим лицом в постановках художницы. Мужские персонажи если и возникают в картинах, то являются органичной частью «женского мира».

Зрителя захватывает драматургия интенсивного и одновременно очень глубокого контакта между человеческими существами. Особым даром художницы можно назвать способность к передаче тонко оркестрованной эмоции, которой окрашены взаимоотношения героев ее полотен

Выставка открыта с 28 сентября по 16 января 2022 года, сообщается на сайте музея.

С 30 сентября Государственная Третьяковская галерея открывает выставку «Алексей Венецианов. Пространство, свет и тишина». Посетители увидят более 80 произведений и графики мастера из собраний галереи, ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея, Государственного Русского музея, Тверской картинной галереи.