Иммунолог Болибок рассказал об эффективности гелий-кислородной терапии при COVID-19

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Гелий-кислородная терапия, которую хотят использовать для лечения больных с коронавирусом, снабжает организм дополнительным кислородом и оказывает противовоспалительный эффект. Однако для широкого применения методики необходимо специальное оборудование. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, разработчиками этой методики являются российские специалисты.

— Данный способ лечения был создан Научно-исследовательским институтом пульмонологии во главе с Александром Григорьевичем Чучалиным, — напомнил Болибок.

Суть терапии, по словам врача, заключается в том, что молекулы гелия, которые сами по себе очень маленького размера, вводятся в пораженные участки и помогают преодолеть воспалительный процесс.

— Также гелий останавливает поражение тканей и помогает кислороду проникнуть в организм, в результате пациента удается спасти от острой дыхательной недостаточности, — пояснил иммунолог.

Для широкого применения упомянутой методики необходимо специальное оборудование, заметил эксперт.

— Часть приборов придется переоборудовать, чтобы чисто технически объединить кислородную магистраль и гелий. Да и сам гелий является дорогостоящим элементом, цена которого намного выше того же кислорода, — сказал собеседник «ВМ».

Терапию газовыми смесями в отечественной медицине применяют давно. Так, этот способ, уточнил Болибок, используется при кардиологических заболеваниях, в пульмонологии, офтальмологии, при переохлаждении организма, в спортивной медицине, анестезиологии и реаниматологии.

В России стартовали клинические исследования гелий-кислородной смеси «Геликс 30». Новая методика, по предположению врачей, поможет при лечении острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) — дыхательной недостаточности, которая возникает из-за коронавируса. Испытания проходят в Московском госпитале им. Н. Н. Бурденко и Петербургской военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.