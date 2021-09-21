Британская полиция предъявила обвинения третьему россиянину по делу об отравлении в Солсбери

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Британская полиция предъявила обвинения еще одному россиянину по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Об этом во вторник, 21 сентября, сообщили в Скотленд-Ярде.

В покушении на убийство Сергея Скрипаля, его дочери и нескольких других преступлениях заочно обвинен Денис Сергеев, якобы являющийся сотрудником российских спецслужб.

Фото: met.police.uk

— Контртеррористическое управление полиции может подтвердить, что сегодня, во вторник, 21 сентября, оно было уполномочено предъявить обвинения третьему по счету человеку в связи с идущим расследованием произошедшей в Солсбери атаки с применением вещества «Новичок», — сообщает Скотленд-Ярд.

Также в сообщении говорится, что Денис Сергеев известен под псевдонимом Сергей Федотов. Доказательства его причастности к преступлению детективы предоставили в Королевскую прокуратуру (CPS).

Россиянина обвиняют в заговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, покушении на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли, умышленном причинение тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли, а также владении и применении химического оружия, которое противоречит Закону о химическом оружии 1996 года.

Кроме того, в документе говорится, что Руслан Боширов и Александр Петров, которых обвинили по делу Скрипалей ранее, на самом деле носят имена Анатолий Чепига и Александр Мишкин, и что они якобы тоже являются сотрудниками ГРУ. Все в трое в настоящее время разыскиваются полицией Великобритании, и на всех троих выданы ордера на арест.

Глава Специального отдела по борьбе с преступностью и терроризмом CPS Ник Прайс отметил, что Великобритания не планирует обращаться к России с просьбой об экстрадиции Сергея Федотова, «поскольку Конституция России не разрешает выдачу собственных граждан».

Напомним, бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в Великобритании в 2018 году. По сообщению Лондона, попытка убийства была совершена с помощью нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Москва неоднократно опровергала все обвинения в причастности к этому делу.

Позже прокуратура Британии предъявила Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения в покушении на убийство Скрипалей. При этом британская полиция не смогла предоставить доказательства причастности России к делу Скрипалей.

В апреле полиция Чехии объявила Александра Петрова и Руслана Боширова в розыск.