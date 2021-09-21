Минтруд доработает план по выявлению теневой занятости в России

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Министерство труда и социальной защиты населения подготовило проект по выявлению теневой занятости и ее легализации в России. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По итогам рассмотрения проекта Минтруду поручили доработать стратегию по данному вопросу и согласовать план с субъектами РФ, а также со всеми заинтересованными ведомствами.

— Минтруд представил проект плана мероприятий по выявлению теневой занятости и ее легализации, который был разработан в рамках поручения президента России, — говорится в сообщении.

Министерство также представит план правительству РФ для его последующего рассмотрения.

Кроме того, в ходе заседания поднимался вопрос о положении дел на региональных рынках труда, а также обсуждались способы увеличения численности занятого населения до значений, которые были зафиксированы в стране до пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Москва заняла первое место в рейтинге российских регионов по индексу рынка труда о привлекательности для трудоустройства и дальнейшей работы за 2020 год. Список подготовили в РИА Новости, рассказал в четверг, 16 сентября, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в конце прошлого года уровень безработицы в столице составил 1,3 процента.